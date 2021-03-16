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  16 марта 2021
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В Туркменистане активизировалась блокировка VPN-сервисов

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане активизировали блокировку VPN, заблокирован сервис видеоконференций Zoom и платежная система Paypal, сообщает

Спецслужбы блокируют хостинги VPN-серверов. Суть работы VPN заключается в том, что пользователь получает IP-адрес зарубежного сервера. Технически он перестает считаться туркменским пользователем, поэтому у него появляется возможность зайти на сайты, заблокированные в Туркменистане.

По информации источников turkmen.news, в последнее время хостинги VPN блокируют очень быстро, в течение суток после начала использования в Туркменистане. По мнению экспертов, это похоже на работу некоей автоматизированной системы.

В Туркменистане заблокированы все независимые СМИ, все зарубежные соцсети и многие другие сайты. Сайты разрешенных СМИ с незначительными изменениями транслируют сообщения госинформагентства ТДХ, в основном посвященные работе и отдыху президента Гурбангулы Бердымухамедова.

По информации издания Progress на осень 2020 года, в Туркменистане пользуются интернетом 26% граждан при среднемировом показателе 59%. Это связано не только с блокировками, но и с тем, что многим местным жителям не по карману покупка гаджетов и оплата интернета. По подсчетам того же издания, из-за нестабильного интернета экономика Туркменистана теряет $127 миллионов в год.

Туркменским школьникам периодически раздают памятки о недопустимости посещения запрещенных сайтов. Также об этом говорилось и в памятках о безопасном использовании жилья, которые недавно раздали жителям Дашогузского велаята. При этом сайты попадают в список запрещенных во внесудебном порядке. Как именно и кем принимается это решение, в законодательстве не прописано.

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