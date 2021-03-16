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  16 марта 2021
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В Японии создали экологические съедобные кружки для пива. Фото

CentralAsia (CA) -  Японская компания Asahi Breweries разработала и выпустила экологические съедобные кружки для пива — Mog Cup.

Как отмечается на сайте компании, эти кружки можно съесть в качестве закуски после того, как выпили содержимое внутри.

«Использование одноразовых пластиковых стаканов — серьезная экологическая проблема во всем мире. Потребители, организации и правительства пытаются решить эту проблему, создавая инновационные способы минимизировать воздействие на планету», - говорится в сообщении.

Mog Cups производятся путем запекания крахмала при высокой температуре. Они могут удерживать воду комнатной температуры примерно на один час. Чашки доступны в трех размерах, каждый из которых имеет три вкуса: простые, рисовые крекеры с креветками и шоколад.

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