В Японии создали экологические съедобные кружки для пива. Фото

CentralAsia (CA) - Японская компания Asahi Breweries разработала и выпустила экологические съедобные кружки для пива — Mog Cup.



Как отмечается на сайте компании, эти кружки можно съесть в качестве закуски после того, как выпили содержимое внутри.



«Использование одноразовых пластиковых стаканов — серьезная экологическая проблема во всем мире. Потребители, организации и правительства пытаются решить эту проблему, создавая инновационные способы минимизировать воздействие на планету», - говорится в сообщении.



Mog Cups производятся путем запекания крахмала при высокой температуре. Они могут удерживать воду комнатной температуры примерно на один час. Чашки доступны в трех размерах, каждый из которых имеет три вкуса: простые, рисовые крекеры с креветками и шоколад.