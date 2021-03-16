Эксперты США прибыли в Узбекистан для совместной оценки безопасности плотин

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан 15 марта прибыла группа американских экспертов по мониторингу безопасного функционирования гидротехнических сооружений, сообщает ИА «Дунё».

В рамках договоренностей, достигнутых с Корпусом военных инженеров армии США американские эксперты, имеющие многолетний практический опыт работы по мониторингу безопасного функционирования гидротехнических сооружений, с 15-го по 28 марта совместно с представителями Министерства водного хозяйства, АО «Узбекгидроэнерго», Госинспекции «Госводхознадзор» и других структур проведут обследование Гиссаракской и Тупалангской плотин, расположенных в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Эксперты изучат физическое состояние и целостность данных гидросооружений, проанализируют потенциальные риски сбоев их функционирования. Наряду с изучением технической документации объектов, запланировано непосредственное обследование плотин современным оборудованием.

Ранее в период с 25 по 29 января экспертами USACE были проведены онлайн-тренинги для узбекских специалистов, ответственных за обеспечение безопасности плотин. В ходе тренингов были разъяснены новые методы обеспечения физической безопасности гидротехнических сооружений, мониторинга их технического состояния, анализа рисков прорыва и иных сбоев функционирования, раннего оповещения, а также предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

1 мая 2020 года на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области произошёл прорыв дамбы. По официальным данным, в результате трагедии были затоплены близлежащие махалли и сельхозугодья, разрушены 2 570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома. Тысячи людей остались без крова.На скамье подсудимых по делу Сардобы предстали 17 человек. Среди обвиняемых представители заказчика строительства, проектировщика, генподрядчика, подрядчиков, а также должностные лица управления министерства водного хозяйства. Семеро обвиняемых заключены под стражу.Согласно материалам уголовного дела, предварительный ущерб от наводнения на Сарбодинском водохранилище составил более 45 миллиардов сумов (более 4 млн 300 тысяч долларов), фигуранты уголовного дела возместили лишь часть ущерба.Верховный суд Узбекистана сообщил, что дело о трагедии в Сардобе проходит в закрытом режиме в связи с тем, что оно «непосредственно связано с государственной тайной».