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  16 марта 2021
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Путин назначил Медведева на новую должность

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на должность своего заместителя в президентском совете по науке и образованию.

В состав совета также включены помощник Путина Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, говорится в документе.

В указе главы государства отмечено, что совет создан для развития научно-технической сферы и образования, определения приоритетов научного развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством инновационных проектов государственного значения и программ, которые требуют отдельного решения президента.

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