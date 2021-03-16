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  16 марта 2021
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Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки

CentralAsia (CA) -  Ватикан отказался благославлять гомосексуальные браки, но при этом папа римский призывает относиться к представителям ЛГБТ-сообщества с любовью, говорится в сюжете телеканала Euronews.

Конгрегация доктрины веры, отвечающая за сохранение католической догмы, в распространённом в понедельник пояснении на семи языках и одобренном понтификом подтвердила, что церковь рассматривает гомосексуализм как грех, и однополые пары не могут получить таинство брака. Документ вызвал разочарование среди правозащитников.

В октябре прошлого года папа римский выступил за регистрацию однополых браков в светской жизни, отметив, что все люди имеют право на семью. Конгрегация подчеркнула невозможность церковного благословния однополых браков, отметив, что это не дискриминация, а лишь напоминание об истинности литургических обрядов и сути богослужения. Но геи и лесбиянки могут получать благословение как отдельные лица, заключает телеканал.

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