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  16 марта 2021
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Бердымухамедов одобрил тотализатор на конных скачках в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил организацию тотализатора с использованием цифровых технологий при проведении в стране конных скачек.

Этот вопрос обсуждался на правительственном совещании по видеосвязи, посвященном социально-экономическому развитию регионов страны и подготовке к празднованию знаменательных дат, передает "Ориент".

На совещании вице-премьер Эсенмырад Оразгелдиев, курирующий АПК, доложил главе государства о проводимой работе по развитию и модернизации такого популярного в стране вида спорта как конные скачки.

Он сообщил, что Государственное объединение «Туркменские кони» и агентство «Туркменсвязь», опираясь на международный опыт, в целях повышения рентабельности коневодческой отрасли, разработали специальное программное обеспечение и мобильное приложение для приема ставок на тотализаторе при проведении скачек.

Гурбангулы Бердымухамедова отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется использованию во всех отраслях высокотехнологичных продуктов, в том числе возможностей цифровых систем.

«Нужно активно использовать эти возможности и в коневодческой отрасли, в том числе для проведения скачек на современном уровне», – подчеркнул президент.

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