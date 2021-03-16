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  16 марта 2021
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Volkswagen сократит до 5 тыс. сотрудников в Германии

CentralAsia (CA) -  Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG намерен сократить до 5000 рабочих мест в Германии, сообщает «Интерфакс».

В Volkswagen подтвердили, что компания достигла соглашения с советом работников компании, которое предполагает досрочный или частичный выход на пенсию некоторых сотрудников. Концерн ожидает, что 900 сотрудников выберут досрочный выход на пенсию.

Volkswagen не уточнила, какое количество сотрудников может частично выйти на пенсию, однако их количество будет измеряться четырехзначным числом.

Руководитель отдела кадров компании Гуннар Килиан отметил, что Volkswagen необходимо придерживаться строгого управления издержками, чтобы финансировать необходимые инвестиции в будущем.

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