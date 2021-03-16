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  16 марта 2021
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В Казахстане спрогнозировали до 1700 случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (KZ) -  Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сегодня на заседании правительства рассказал о прогнозах распространения коронавирусной инфекции в стране.

Он отметил два сценария развития: оптимистичный — это когда власти регистрируют не более 500 случаев коронавируса в сутки, и пессимистичный, при котором количество случаев заражения достигает 1700.

Глава Минздрава добавил, что в последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.

На 16 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 225 685 человек, из них 92% выздоровели, скончались около 3 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане
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