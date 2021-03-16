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  16 марта 2021
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За сутки в России зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 9393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 021 (10,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 409 438 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 115,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 214 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 357 человек.

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