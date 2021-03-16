В компании IKEA опровергли сообщения о строительстве мебельной фабрики в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Глава Ташкентской области Даврон Хидоятов 8 февраля представил Шавкату Мирзиёеву инвестиционные проекте, реализуемые в регионе, в том числе, что компания IKEA построит мебельную фабрику в Чирчике.

В своем выступлении перед президентом глава Ташкентской области сообщил, что шведская компания построит инновационную мебельную фабрику стоимостью 52 миллиона долларов и для этого уже выделено 5,5 га земли.

Компания IKEA, один из крупнейших мировых производителей мебели, сообщила Радио Свобода, что ей ничего не известно о проекте и что компания не планирует вести бизнес в Узбекистане до 2025 года.

Местная пресса в прошлом месяце сообщала о том, что шведская IKEA планирует построить «инновационную мебельную фабрику» в Ташкентской области в течение следующих 22 месяцев. Однако в самой компании IKEA опровергли эту новость.

По сообщению пресс-службы IKEA, которая работает более чем в 45 странах, компания не планирует инвестировать в Узбекистан и вести бизнес в этой стране. «Inter IKEA Systems BV, отвечающая за франчайзинг IKEA во всем мире, постоянно ищет возможности для привлечения все большего числа людей к концепции IKEA, которая состоит из качественного и доступного оборудования, а также для получения их поддержки и опыта. Что касается открытия нового рынка… К 2025 году IKEA планирует выйти на 12 новых рынков, чтобы увеличить количество своих клиентов по всему миру. Узбекистан не участвует в этом плане по расширению рынка. Ни IKEA Industry, ни снабженческие подразделения IKEA не планируют вести бизнес в стране», - говорится в официальном сообщении IKEA.

Как сообщала официальная пресс-служба президента, 8 февраля 2021 года Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестиционными проектами в Андижанской и Ташкентской областях. Главы Андижанской и Ташкентской областей представили президенту страны инвестиции, сделанные и осуществляемые в руководимых ими областях.

Новый глава Ташкентской области Даврон Хидоятов, назначенный 30 января (за неделю до презентации), заявил, что в области реализуются инвестиционные проекты на сумму 1,624 миллиарда долларов.

«В области запланировано 187 новых инвестиционных проектов. В центре внимания презентации были самые крупные из них», - сообщили в пресс-службе президента. На сайте президента не уточняется, какие «крупные» проекты были упомянуты, но местные СМИ сообщили, что всемирно известная шведская компания IKEA построит мебельную фабрику в Ташкентской области. Указано, что от имени шведской компании IKEA инициатором инвестиционного проекта стоимостью 52 миллиона долларов в Ташкентской области выступает ООО «IKEA» .

В официальном реестре компаний в Узбекистане зарегистрировано учреждение IKEA Premium в Намангане, IKEA MM в Каракалпакстане и IKEA Andijan Group в Андижане. В тоже время ни одна из этих местных компаний, никак не связанных со шведской корпорацией IKEA, не носит названия ООО IKEA. В настоящее время неизвестно, когда была открыта компания, кому она принадлежала, и от кого и где она получила право выступать от имени корпорации «IKEA».