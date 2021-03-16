В Узбекистане создано мобильное приложение, которое отслеживает студентов, арендующих жильё

CentralAsia (UZ) - Кокандский государственный педагогический институт создал специальное приложение для мобильных смартфонов и планшетов, которое отслеживает студентов, живущих в арендованном жилье.

Сегодня в этом вузе обучается более 8000 юношей и девушек, из них 608 - в общежитиях. 1520 человек проживают в съемном жилье. Здесь, как и везде, есть проблемы с обеспечением студентов жильем, сообщило УзА.

В рамках этой работы было создано электронное приложение, которое стало ценным подспорьем для учителей, родителей и руководства института, поскольку оно предоставляет подробную информацию о студентах, живущих в съёмном жилье, с указанием их адресов на карте.

В настоящее время приложение разработано для устройств Android, и вскоре ожидается выход версии для iOS. Приложение «QDPI IJARA» можно скачать с официального сайта Кокандского государственного педагогического института.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в арендованном доме на улице Инжобод в махалле «Фирдавсий» в Ташкенте были найдены четыре тела - студентов 2 курса Ташкентского университета информационных технологий М.У., Р.С., Д.Г., а также студента 2 курса Сингапурского университета О.И. и студента 1 курса университета Инха С.Х.

По официальным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом. В тот же день прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 259, части 2 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности).

А несколькими днями позднее СМИ сообщили о смерти в Ташкенте студента юридического факультета, который упал в шахту на стройке, где он жил и работал.