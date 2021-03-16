- Азия и мир, общество
- 16:03, 16 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», - говорится в сообщении службы.
Всего за последнее время специалисты исследовали более 8,1 тыс. образцов клинического материала, уточняет ведомство.
Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые.
Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения.