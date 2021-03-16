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  16 марта 2021
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В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», - говорится в сообщении службы.

Всего за последнее время специалисты исследовали более 8,1 тыс. образцов клинического материала, уточняет ведомство.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые.

Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

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