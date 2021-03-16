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  16 марта 2021
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В Бразилии за год сменился четвертый министр здравоохранения
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  Президент Бразилии Жаир Болсонару решил назначить кардиолога Марселу Кейрога министром здравоохранения. Об этом сообщает DW.

Кейрога станет четвертым главой Минздрава с момента начала пандемии в стране. Генерал Пазуэллу возглавлял ведомство с апреля прошлого года после скандальных отставок двух министров-врачей — Луиса Энрике Мандетты и затем Нелсона Тейша. Оба они выражали несогласие с главой государства в подходах к противодействию пандемии.

Бразилия стоит на втором месте по числу зараженных коронавирусом, после США. В стране с начала пандемии COVID-19 выявлен у 11,5 млн человек.

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