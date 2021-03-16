Премьер-министр Японии Есихидэ Суга вакцинировался от коронавируса (фото)

// Kyodo

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил первую дозу вакцины Pfizer от COVID-19, сообщет агентство Kyodo.



Отмечается, что он готовится посетить США в следующем месяце для встречи с президентом Джо Байденом.



«Я думал, что будет больно, но все было не так уж плохо. Вакцинация — чрезвычайно важная часть мер против коронавируса, и мы должны доставить вакцины людям как можно скорее», - сказал он журналистам.



В стране в первую очередь вакцинацию получают медицинские работники. Есихидэ Суга, которому 72 года, ранее сказал, что подождет, пока люди в возрасте 65 лет и старше получат право на участие в вакцинации.

