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  16 марта 2021
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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга вакцинировался от коронавируса (фото)
// Kyodo

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил первую дозу вакцины Pfizer от COVID-19, сообщет агентство Kyodo.

Отмечается, что он готовится посетить США в следующем месяце для встречи с президентом Джо Байденом.

«Я думал, что будет больно, но все было не так уж плохо. Вакцинация — чрезвычайно важная часть мер против коронавируса, и мы должны доставить вакцины людям как можно скорее», - сказал он журналистам.

В стране в первую очередь вакцинацию получают медицинские работники. Есихидэ Суга, которому 72 года, ранее сказал, что подождет, пока люди в возрасте 65 лет и старше получат право на участие в вакцинации.

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