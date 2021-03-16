Прошла видеоконференция с участием посла Таджикистана и представителей Германии и Афганистана

CentralAsia (TJ) - Состоялась встреча посла Таджикистана в Берлине Сохибназара Гайратшо со специальным представителем правительства Федеративной Республики Германия по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем и послом Афганистана Яма Яри.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, встреча прошла в формате видеоконференции.



Cтороны обсудили сотрудничество в продвижении мира в Афганистане и его важности для Центрально-азиатского региона в свете подготовки к IX Министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая состоится 29-30 марта этого года в Душанбе.

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