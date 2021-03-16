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  16 марта 2021
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Супруг Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы

CentralAsia (CA) -  99-летний супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы в Лондоне, где провел четыре недели, сообщает ВВС.

Он лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.

Позже он перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.

Всего герцог провел в стационаре 28 дней — это самая длительная госпитализация в его жизни.

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