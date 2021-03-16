Супруг Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы

CentralAsia (CA) - 99-летний супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы в Лондоне, где провел четыре недели, сообщает ВВС.



Он лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.



Позже он перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.



Всего герцог провел в стационаре 28 дней — это самая длительная госпитализация в его жизни.

