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  16 марта 2021
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В Ташкенте усилят карантинные требования для такси

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 16 марта состоялось очередное заседание городского штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, принято решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах временного проживания и работы строителей и рабочих на всех строительных объектах в столице.

Требования к работе такси таковы: водитель должен иметь лицевую маску, в автомобиле должны быть антисептические средства, салон должен быть чистым и продезинфицированным.

Ранее сообщалось, что карантинные меры в Узбекистане ужесточаются после увеличения числа случаев коронавируса за последние дни, и что три районные школы в Ташкенте возвращаются к дистанционному обучению.

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