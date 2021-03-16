В Ташкенте усилят карантинные требования для такси

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 16 марта состоялось очередное заседание городского штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, принято решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах временного проживания и работы строителей и рабочих на всех строительных объектах в столице.

Требования к работе такси таковы: водитель должен иметь лицевую маску, в автомобиле должны быть антисептические средства, салон должен быть чистым и продезинфицированным.

Ранее сообщалось, что карантинные меры в Узбекистане ужесточаются после увеличения числа случаев коронавируса за последние дни, и что три районные школы в Ташкенте возвращаются к дистанционному обучению.