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  16 марта 2021
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Иммигранты из Узбекистана пекут на продажу лепешки и самсу в Нью-Йорке (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Нью-Йорке иммигранты из Узбекистана открыли пекарни, где делают лепешки и самсы. Клиентов у них много, особенно среди русскоязычных и центральноазиатских иммигрантов. Хозяева пекарен заказывают новые тандыры и расширяют бизнес, единственная сложность – найти пекарей-наватчи.

"Сперва делал по 100-150 лепешек. Постепенно обороты увеличились. Люди начали увозить наш хлеб в другие штаты", - рассказывает пекарь из Нью Йорка в видеорепортаже телеканала "Настоящее время".

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