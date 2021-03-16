В Узбекистане рассказавшего о коррупции в футболе тренера «Турон» отстранили на два матча

CentralAsia (UZ) - Тренера команды «Турон» отстранили на два матча, а президента клуба оштрафовали. Ранее они раскритиковали работу судей и заявил о коррупции в футболе, сообщили местные СМИ.

Главный тренер футбольной команды «Турон» Ислом Исмоилов и президент клуба Абдувахоб Ахмадалиев привлечены к дисциплинарной ответственности за грубые высказывания об итогах матча с «Согдианой».

За нарушения правил этики во время интервью после матча главный тренер «Турона» отстранён на две игры. А президент клуба оштрафован. Такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана.

Ранее, после поражения «Турона» в матче с «Согдианой» со счётом 0:1, Ислом Исмоилов раскритиковал работу судей и заявил о коррупции в футболе. Жёстко высказался и президент проигравшей команды. Ислом Исмоилов выступил с нападками в адрес судьи, который назначил спорный пенальти в ворота его команды. «Мы играем честно, не даём денег судьям и вот результат! Если не дадите денег, *** [блин], вас обезглавят», — сказал он.

Позже АФУ подтвердила, что арбитр встречи Виктор Серазитдинов в двух случаях принял неверные решения, за что был отстранён от игр Суперлиги на неопределённый срок.