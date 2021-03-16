[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане рассказавшего о коррупции в футболе тренера «Турон» отстранили на два матча

CentralAsia (UZ) -  Тренера команды «Турон» отстранили на два матча, а президента клуба оштрафовали. Ранее они раскритиковали работу судей и заявил о коррупции в футболе, сообщили местные СМИ.

Главный тренер футбольной команды «Турон» Ислом Исмоилов и президент клуба Абдувахоб Ахмадалиев привлечены к дисциплинарной ответственности за грубые высказывания об итогах матча с «Согдианой».

За нарушения правил этики во время интервью после матча главный тренер «Турона» отстранён на две игры. А президент клуба оштрафован. Такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана.

Ранее, после поражения «Турона» в матче с «Согдианой» со счётом 0:1, Ислом Исмоилов раскритиковал работу судей и заявил о коррупции в футболе. Жёстко высказался и президент проигравшей команды. Ислом Исмоилов выступил с нападками в адрес судьи, который назначил спорный пенальти в ворота его команды. «Мы играем честно, не даём денег судьям и вот результат! Если не дадите денег, *** [блин], вас обезглавят», — сказал он.

Позже АФУ подтвердила, что арбитр встречи Виктор Серазитдинов в двух случаях принял неверные решения, за что был отстранён от игр Суперлиги на неопределённый срок.

print
  • Для поездки на автобусе из Ашхабада в Дашогуз требуют справки из психдиспансера, - СМИ
  • В Узбекистане создано мобильное приложение, которое отслеживает студентов, арендующих жильё
  • Новый товарный суперцикл может принести пользу Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com