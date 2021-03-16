С 1 апреля в Ташкенте могут отменить все массовые мероприятия

CentralAsia (UZ) - Внесено предложение о приостановке массовых мероприятий в Ташкенте с 1 апреля, сообщила 16 марта пресс-служба Минздрава Узбекистана.



В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, дальнейшего усиления защиты здоровья населения будет усилен контроль за соблюдением карантинных требований во время массовых мероприятий в Ташкенте.

Об этом было объявлено на заседании ташкентского городского штаба по предотвращению распространения в столице новых штаммов коронавирусной инфекции.

На собрании было принято решение усилить контроль за неукоснительным соблюдением процедур и карантинных требований, санитарно-гигиенических правил, установленных решениями Республиканской специальной комиссии при проведении свадеб и церемоний в Ташкенте.

Также в Ташкентском городском управлении решено принять соответствующие меры для проведения спортивных соревнований без зрителей. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации решено вносить в Республиканскую спецкомиссию предложение о приостановке массовых мероприятий с 1 апреля текущего года.