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  16 марта 2021
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Россия может заблокировать Тwitter на территории страны

CentralAsia (CA) -  Роскомнадзор (РКН) заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», - сказал Субботин.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», - добавил замглавы.

По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. При этом, как сообщил на прошлой неделе начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, однако она на запросы и требования не реагирует.

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