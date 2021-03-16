В Ашхабаде требуют перекрашивать темные детали машин предприятий

CentralAsia (TM) - Дорожная полиция в Ашхабаде начала требовать, чтобы все детали кузова автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, были перекрашены в основной цвет кузова. Как сообщают источники turkmen.news, откупиться от гаишника можно за взятку в размере 50-100 манатов ($1,6-3,3 по рыночному курсу).

Взятку водителям предприятий приходится платить из своего кармана. В дальнейшем они должны добиваться перекраски автомобиля, чтобы не отдавать деньги каждому встречному полицейскому. Если водителю не удается договориться о взятке, предприятию выписывают штраф либо забирают машину на штрафстоянку.

В Ашхабаде уже давно находятся под негласным запретом автомобили темных оттенков. В ноябре 2020 года сотрудники полиции начали требовать, чтобы все детали кузова (радиаторные решетки, бамперы) были выкрашены в светлые тона. В феврале водителям стали сообщать на техосмотре, что детали должны быть не просто светлыми, а полностью соответствовать тону кузова.

Теперь, в марте, источники turkmen.news заявляют, что полицейские перестали придираться к цвету машин, принадлежащих физическим лицам. Зато они массово останавливают автомобили юрлиц-частников.

В Туркменистане легко можно отличить, является машина собственностью гражданина или принадлежит предприятию: на автомобилях физлиц устанавливаются белые номера, а на автомобилях юрлиц — зеленые. По сочетанию цифр можно узнать подробности о владельце. Например, если зеленый номер начинается с 0 — машина принадлежит высшему руководству страны. Автомобили хякимликов начинаются с 03, МВД — 04, министерства национальной безопасности — 05.

Пользуясь этими кодами, сотрудники полиции легко вычисляют автомобили других предприятий и частных компаний. Именно их и останавливают из-за «неправильного» цвета деталей.

Официально запрет на эксплуатацию темных машин не прописан ни в каких нормативных актах. Полицейские объясняют это требование «распоряжением сверху». По неофициальным данным, президент Гурбангулы Бердымухамедов просто не любит черный цвет и темные оттенки. Запрет соблюдается в Ашхабаде, в регионах на дорогах можно встретить темные машины. Но в последние годы жители регионов при покупке автомобиля на всякий случай отдают предпочтение светлым тонам.