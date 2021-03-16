Администрация Ташкента временно ограничила проведение собраний

CentralAsia (UZ) - Временно запрещена организация и проведение собраний и собраний в хокимияте города Ташкента и во всех ведомствах и организациях его системы, районных хокимиятах.

Об этом было заявлено на заседании Ташкентского городского штаба по предотвращению распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава.

Было отмечено, что при необходимости встречи будут проводиться в режиме онлайн.

Также даны инструкции по обеспечению строгого соблюдения карантинных и санитарно-гигиенических требований в высших учебных заведениях и их общежитиях.