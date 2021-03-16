Администрация Ташкента временно ограничила проведение собраний
- Узбекистан, общество
- 18:16, 16 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Временно запрещена организация и проведение собраний и собраний в хокимияте города Ташкента и во всех ведомствах и организациях его системы, районных хокимиятах.
Об этом было заявлено на заседании Ташкентского городского штаба по предотвращению распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава.
Было отмечено, что при необходимости встречи будут проводиться в режиме онлайн.
Также даны инструкции по обеспечению строгого соблюдения карантинных и санитарно-гигиенических требований в высших учебных заведениях и их общежитиях.
Ранее сообщалось, что карантинные меры в Узбекистане ужесточаются после увеличения числа случаев коронавируса за последние дни, и что ряд школ в Ташкенте вернулись к дистанционному обучению.