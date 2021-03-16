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  16 марта 2021
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Минюст Узбекистана напомнил о штрафах за отсутствие масок

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане передвижение без медицинских масок в общественных местах по-прежнему влечет за собой административную ответственность. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции РУз Севара Уринбаева.

В Министерстве подчеркнули, что за нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, налагается штраф в размере до 5 базовых расчётных величин (1 млн 225 тыс. сумов или 116 долларов США).

Обязательное ношение масок в Узбекистане было введено 25 марта прошлого года. С тех пор требование не отменялось, однако население стало чаще его игнорировать.

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