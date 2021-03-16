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  17 марта 2021
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Президент Узбекистана принял главу «Лукойла» Вагита Алекперова

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 марта принял президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам преодоления последствий пандемии и реализации совместных проектов.

Достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей группы и принятии «дорожной карты» по повышению эффективности проектов и расширению стратегического сотрудничества с компанией «Лукойл».

Сегодня «Лукойл» является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Объемы инвестиций достигают 10 миллиардов долларов.

Действует Кандымский газоперерабатывающий завод мощностью переработки свыше 8 миллиардов кубометров природного газа. Ведется освоение месторождений Хаузак и Шады, а также Юго-Западного Гиссара.

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