Китай заявил о готовности активизировать военные обмены и сотрудничество с Монголией

CentralAsia (MNG) - Государственный советник Китая и министр обороны Вэй Фэнхэ во вторник призвал к совместным усилиям по продвижению военных обменов и сотрудничества между Китаем и Монголией в телефонном разговоре со своим монгольским коллегой Сайханбаяром Гурсэдом.

В ходе беседы Вэй Фэнхэ отметил успешное завершение Китаем двух сессий и утверждение 14-го пятилетнего плана (2021-2025) национального экономического и социального развития и долгосрочных целей до 2035 года.

Поскольку Китай отправляется на новый путь построения современной социалистической страны, министр обороны Китая заявил, что Китай готов работать с Монголией для реализации важных консенсусов, достигнутых между лидерами двух стран, для активизации двусторонних военных обменов и и совместной защиты региональный мир и стабильность.

Сайханбаяр, со своей стороны, высоко оценил успехи Китая в национальном развитии и борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что Монголия готова укреплять взаимное доверие и сотрудничество с Китаем, министр обороны Монголии заявил, что готов продвигать двусторонние военные отношения на более высокий уровень.

Вэй Фэнхэ — китайский военачальник, министр национальной обороны КНР и государственный советник КНР с 19 марта 2018 года, генерал-полковник (ноябрь 2012), с октября 2012 года командующий Второй артиллерией НОАК, член ЦВС.

Член КПК с января 1972 года, член ЦК КПК 18 созыва (кандидат 17 созыва).

На службе в НОАК с 16 лет с декабря 1970 года.

Окончил командный факультет Командной академии Второй артиллерии НОАК (1984).

С декабря 2006 по декабрь 2010 года начштаба Второй артиллерии НОАК.

С декабря 2010 по октябрь 2012 года заместитель начальника Генерального штаба НОАК.

С октября 2012 года командующий Второй артиллерией НОАК.

Генерал-полковник (ноябрь 2012), генерал-лейтенант (июль 2008), генерал-майор (июль 2004), полковник (сентябрь 1994).

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