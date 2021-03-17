Монгольская компания заказала 16 американских локомотивов EMD SD70ACe LW для новой линии

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания Bodi International, которая курирует строительство железной дороги Таван-Толгой — Гашуун-Сухайт (TT-GS) протяженностью около 250 км в Монголии, подписала соглашение с компанией Progress Rail на поставку 16 тепловозов EMD SD70ACeLW со скоростью 120 км / ч.

Новые шестиосные локомотивы колеи 1520 мм оснащены 16-цилиндровыми двигателями EMD серии 710 мощностью 3,355 МВт и соответствуют стандартам выбросов Международного союза железных дорог (UIC) и Stage IIIA ЕС. Локомотивы также оснащены микропроцессорным управлением и системами дистанционного мониторинга и диагностики, обеспечивающими интервал технического обслуживания около 184 дней.

Progress Rail ожидает, что поставки локомотивов начнутся в 2022 году, примерно в то же время, когда должно завершиться строительство линии. Эксплуатировать локомотивы будет государственная железнодорожная компания «Таван-Толгой».

Железная дорога соединит угольные месторождения Таван-Толгой — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений коксующегося и энергетического угля — с границей с Китаем и, как ожидается, обеспечит значительный рост экономики Монголии.

«Эти локомотивы будут подвергаться суровому обслуживанию и должны выдерживать суровые условия, - говорит г-н Марти Хейкрафт, президент и генеральный директор Progress Rail. «Мы приветствуем возможность продемонстрировать лучшие характеристики наших двигателей EMD в этих новых агрегатах для Bodi International».

В январе Bodi International заключила контракт с российской Объединенной Вагонной Компанией (ОВК) на поставку 810 полувагонов для перевозки угля из Таван-Толгой в Китай.

Progress Rail Services Corporation (отчетный знак PRLX), дочерняя компания Caterpillar, находящаяся в полной собственности с 2006 года, является поставщиком продуктов и услуг для железнодорожных и транспортных систем со штаб-квартирой в Альбервиле, штат Алабама. Основанная в 1982 году как перерабатывающая компания, Progress Rail со временем увеличила количество предлагаемых продуктов и услуг и стала одним из крупнейших интегрированных и диверсифицированных поставщиков продуктов и услуг для железнодорожных и транспортных систем в Северной Америке. Progress Rail продает продукты и услуги по всему миру и поддерживает 110 объектов в США, 34 в Мексике, четыре в Канаде, два в Бразилии, пять в Великобритании, один в Италии и один в Германии. Progress Rail состоит из двух подразделений: «Инфраструктура» и «Подвижной состав».

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