Подтверждено стратегическое партнерство Монголии и США

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Министерства иностранных дел Н. Анхбаяр провела телефонный разговор с советником Госдепартамента США Дереком Чолле 16 марта 2021 года.

Обе стороны выразили удовлетворение активно развивающимися отношениями и сотрудничеством между Монголией и США в соответствии с концепцией стратегического партнерства и подтвердили свою приверженность укреплению этих тесных отношений.

Они отметили успешную реализацию мер, согласованных в ходе двусторонних консультаций между Министерством иностранных дел Монголии и Государственным департаментом США в 2020 году, и согласились провести запланированные визиты, встречи и мероприятия, как только ситуация с пандемией улучшится.

Выразив признательность Соединенным Штатам за их поддержку усилий Монголии по сдерживанию пандемии, г-н Анхбаяр сообщил, что правительство ускоряет свою кампанию вакцинации и вскоре получит вакцину Pfizer через центр COVAX. Он выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с США в этой области, а также подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами, особенно торговли и инвестиций.

Дерек Чолле — американский советник по внешней политике и автор, в настоящее время работающий советником Государственного департамента США . Ранее Чолле был исполнительным вице-президентом по политике безопасности и обороны Немецкого фонда Маршалла в США . С 2012 по 2015 год Чолле был помощником министра обороны по вопросам международной безопасности , где он руководил оборонной политикой США в Европе, НАТО , на Ближнем Востоке, в Африке и Западном полушарии для секретарей Леона Панетты и Чака Хейгела.

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