Министр образования и науки Монголии работал в НИИ защиты растений

CentralAsia (MNG) - 15 марта министр образования и науки Л.Энх-Амгалан ознакомился с деятельностью НИИ защиты растений. 1 470 предприятий сельскохозяйственного сектора, около 35 000 фермерских хозяйств и управления сельского хозяйства всех аймаков работают в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом. Институт играет решающую роль в этот период, когда 50-60 процентов овощей и 98 процентов фруктов импортируются из-за границы.

Во время визита министра сотрудники научно-исследовательского института проинформировали министра о насущных проблемах, с которыми в настоящее время сталкивается институт, в том числе о создании собственного специализированного учреждения, увеличений транспортных расходов, необходимых для проведения исследований, а также необходимость увеличения числа исследователей в институте.

Исследования семенного картофеля были проведены и должным образом реализованы. В настоящее время страна обеспечивает 130 процентов текущего рыночного спроса. Исследователи также разработали определенный вид картофеля, чтобы не переносить пять типов вирусов, вызывающих заболевания картофеля.

Кроме того, поскольку в настоящее время в ветеринарных отделах аймаков нет специалистов по растениям, важно подготовить специалистов с помощью политики, чтобы правильно проводить работы против вредителей и защищать пастбища, подчеркнули ученые.

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