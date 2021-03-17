Великобритания высоко оценивает прогресс Монголии в укреплении прав человека и демократических институтов

CentralAsia (MNG) - Соединенное Королевство приветствует участие Монголии в процессе универсального периодического обзора. Великобритания высоко оценивает прогресс, достигнутый Монголией со времени ее последнего обзора, и мы по-прежнему привержены делу оказания помощи Монголии в укреплении прав человека и демократических институтов.

Мы приветствуем принятие Монголией всех трех наших рекомендаций и настоятельно призываем Монголию работать над их выполнением, - говорится в заявлении Миссия Великобритании при ВТО, ООН и других международных организациях (Женева). «А именно, усилить внутреннее законодательство для обеспечения криминализации всех форм современного рабства, включая криминализацию торговли людьми в соответствии с Протоколом ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее; принять открытый, основанный на заслугах процесс отбора национальных кандидатов на выборы в Договорный орган ООН; и защитить свободу выражения мнения путем отмены статьи 6.21 Закона об административных правонарушениях. Соединенное Королевство также приветствует обязательство Монголии в рамках УПО по осуществлению мероприятий, направленных на защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, трудящихся-мигрантов, лиц без гражданства и лиц с ограниченными возможностями».

Мы приветствуем достижения Монголии в области гендерного равенства и поддерживаем усилия ее правительства по прекращению насилия в отношении женщин и девочек и расширению экономических прав и возможностей женщин. Важно выделить государственные ресурсы для обеспечения полного выполнения существующих антидискриминационных законов Монголии, - продолжается в заявлении организации.

А также Amnesty International приветствует принятие Монголией рекомендаций о создании независимого механизма для предотвращения или расследования случаев пыток или других видов жестокого обращения, обеспечения независимости судебных органов, усиления правовой защиты правозащитников и обеспечения экономической, социальной и социальной защиты правозащитников. культурные права, в частности право на достаточное жилище.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения