Видео — 18 марта — День монгольского солдата и 100-летие вооруженных сил страны

CentralAsia (MNG) - 18-го марта 1921 года полководец Д.Сухэ-Батор, собрав войска народной армии, смог освободить город Алтанбулаг от войск китайского гарнизона, что стало знаменательной вехой в народной революции Монголии. Этот день и считается днем образования в Монголии современных регулярных вооруженных сил.

Вооружённые силы Монголии (монг. Монгол Улсын Зэвсэгт Хүчин) были созданы на базе Монгольской народной армии (начальник штаба и главнокомандующий — Д. Сухэ-Батор) после победы Монгольской народной революции в 1921 году.





Регулярные Вооружённые силы составляют более 10000 человек (в том числе 3300 срочной службы) (по данным 2012 года). Комплектование осуществляется по призыву, срок службы составляет 12 месяцев. Призываются мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Отсрочка от военной службы предоставляется студентам, молодым и многодетным отцам. Резерв сухопутных войск — 300 тыс. чел.

Военизированные формирования составляют 7,2 тыс. чел., в том числе пограничные войска — 6 тыс. чел. (из них 4,7 тыс. срочной службы), внутренние войска — 1,2 тыс. чел. (из них 800 срочной службы).

Мобилизационные ресурсы — 819 тыс.чел., в том числе годных к военной службе 530,6 тыс. чел.

Численность сухопутных войск 8,9 тысяч человек, 6 полков, артиллерийский полк, лёгкий пехотный батальон быстрого реагирования и воздушно-десантный батальон.

С 2002 года Монголия участвует в миротворческой деятельности. За это время в разных операциях приняли участие 3200 монгольских военнослужащих. 1800 из них служили под мандатом ООН, а оставшиеся 1400 — под международным мандатом. В миротворческих операциях погибли 5 военнослужащих Монголии.





В настоящее время миротворцы из Монголии находятся в шести странах, в том числе в Южном Судане (численность контингента порядка 850 военнослужащих) и Западной Сахаре. В ходе окончившейся миротворческой операции в Ираке монгольские военнослужащие служили вместе с польскими военными. Монгольский контингент численностью 150 человек обеспечивал безопасность периметра на базе Кэмп-Эхо на юге Ирака.

С 2002 года Монголия участвует в миротворческой деятельности. За это время в разных операциях приняли участие 3200 монгольских военнослужащих. 1800 из них служили под мандатом ООН, а оставшиеся 1400 — под международным мандатом. В миротворческих операциях погибли 5 военнослужащих Монголии.

В настоящее время миротворцы из Монголии находятся в шести странах, в том числе в Сьерра-Леоне (с 2006 года, численность контингента порядка 250 военнослужащих) и Западной Сахаре. В ходе окончившейся миротворческой операции в Ираке монгольские военнослужащие служили вместе с польскими военными. Монгольский контингент численностью 150 человек обеспечивал безопасность периметра на базе Кэмп-Эхо на юге Ирака.

Монголия стала 45-й страной, выделяющей свои силы в состав миссии НАТО в Афганистане. Также, Монголия стала 24-м государством, присоединившимся к участникам сети учебных центров НАТО.





Монголия направила пехотный взвод для обеспечения безопасности района стоянки и обслуживания летательных аппаратов в Кабульском международном аэропорту. Монголия участвует в операции ИСАФ в Афганистане с марта 2010 г., делая важный вклад в защиту войск и объектов в районе Файзабада, а также направляет своих инструкторов по подготовке подразделений пехоты, артиллерии и ВВС в состав Мисси НАТО по учебной подготовке в Афганистане в Кабуле. С декабря 2005 по март 2007 г. Монголия внесла важный вклад в операцию СДК в Косово под руководством НАТО, выделив свой взвод в состав бельгийского контингента.

Сейчас в Южном Судане находится один батальон монгольских вооруженных сил, численностью 850 человек. От аборигенов монгольский батальон получил название MONGBATT, то есть (Mongolian Battalion). Сотрудники ООН начали звать их также – «Монбат».







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