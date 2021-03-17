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  17 марта 2021
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На утро 17 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1082 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 307;

- город Нур-Султан - 203;

- Карагандинская область - 101;

- Алматинская область - 91;

- Акмолинская область - 60;

- Западно-Казахстанская область - 55;

- Атырауская область - 49;

- Костанайская область - 46;

- Павлодарская область - 45;

- город Шымкент - 28;

- Северо-Казахстанская область - 27;

- Актюбинская область - 25;

- Восточно-Казахстанская область - 14;

- Жамбылская область - 14;

- Мангистауская область - 11;

- Кызылординская область - 3;

- Туркестанская область - 3.

Таким образом, всего в стране выявлено 226 767 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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