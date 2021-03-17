На утро 17 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1082 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 307;
- город Нур-Султан - 203;
- Карагандинская область - 101;
- Алматинская область - 91;
- Акмолинская область - 60;
- Западно-Казахстанская область - 55;
- Атырауская область - 49;
- Костанайская область - 46;
- Павлодарская область - 45;
- город Шымкент - 28;
- Северо-Казахстанская область - 27;
- Актюбинская область - 25;
- Восточно-Казахстанская область - 14;
- Жамбылская область - 14;
- Мангистауская область - 11;
- Кызылординская область - 3;
- Туркестанская область - 3.
Таким образом, всего в стране выявлено 226 767 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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