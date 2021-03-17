На утро 17 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1082 человек

Казахстан, общество

9:02, 17 марта 2021

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - город Алматы - 307; - город Нур-Султан - 203; - Карагандинская область - 101; - Алматинская область - 91; - Акмолинская область - 60; - Западно-Казахстанская область - 55; - Атырауская область - 49; - Костанайская область - 46; - Павлодарская область - 45; - город Шымкент - 28; - Северо-Казахстанская область - 27; - Актюбинская область - 25; - Восточно-Казахстанская область - 14; - Жамбылская область - 14; - Мангистауская область - 11; - Кызылординская область - 3; - Туркестанская область - 3. Таким образом, всего в стране выявлено 226 767 случаев коронавируса. Коронавирус в Казахстане Карта распространения