Узбекистан получит 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (UZ) - 17 марта в Ташкент прибудет 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca индийского производства (CoviShield) на сумму почти 2 млн долларов. Но Узбекистан по программе COVAX получает ее бесплатно, а доставку взяла на себя ЮНИСЕФ. Об этом сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Как сообщалось ранее, Узбекистан, в рамках программы COVAX, должен получить 2,64 миллиона доз вакцины AstraZeneca. В первом квартале 2021 года в страну должны были доставить 35-40%. Остальные дозы будут поставляться со второго квартала по мере их производства и распределения по миру.

CoviShield - это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Производят её в индийском Институте сыворотки крови. Предварительные результаты третьей фазы исследований опубликовали в декабре 2020 года. Вакцина показала эффективность 70,4%, а участие в испытании приняли 11 636 добровольцев.

Ранее сообщалось, что Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Германия, Франция, Испания и Болгария прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления случаев тромбоза.