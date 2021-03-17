Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление о карантине

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает zakon.kz.
На 17 марта в Казахстане зарегистрировано 226 767 зараженных COVID-19, из них за последние сутки выявили 1082 случая. Алматы стоит на втором месте по числу заболевших, после Нур-Султана — с начала пандемии в Алматы выявлено 28 307 случаев коронавируса, из них за последние сутки — 307.
Согласно документу, внесены изменения ограничений и режимов работы отдельных социально-экономических объектов и услуг в Алматы:
Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты)
- в будние дни – по штатному режиму;
- ограничение режима работы в выходные и праздничные дни утром – с 06:00 до 10:00; вечером – с 17:00 до 22:00.
ТРЦ, торговые дома
- в субботы и воскресенья - запрет работы;
- ограничение режима работы в праздничные дни – с 10:00 до 17:00;
- в будние дни – с 10:00 до 21:00.
Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания
- ограничения по времени с 06:00 до 02:00.
Продуктовые магазины, минимаркеты
- ограничение работы с 06:00 до 24:00.
Торговые сети и непродуктовые магазины (отдельно стоящие)
- ограничение работы с 09:00 до 21:00.
Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
- в субботы и воскресенья - запрет работы;
- в будние дни - ограничение режима работы с 06:00 до 17:00;
- в праздничные дни – ограничение режима работы с 10:00 до 17:00.
Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые)
- в субботы и воскресенья - запрет работы;
- в будние дни - ограничение режима работы с 06:00 до 17:00;
- в праздничные дни – ограничение режима работы с 10:00 до 17:00.
Объекты общественного питания (в помещении), в том числе размещенные в ТРЦ, ТД с отдельным входом
- разрешение работы с 07:00 до 21:00 при заполняемости до 50%, но не более до 30 мест, на летних площадках – не более 50 мест;
- на вынос и доставку – без ограничения по времени.
Объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные)
- только на вынос и доставку – без ограничения по времени.
Объекты общественного питания и фудкорты, расположенные в ТРЦ, ТД
- только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени.
ВГК «Медеу»
- запрет на массовые катания.
ГК «Шымбулак»
- сократить количество посетителей на 50% (до 1 000 чел.)
Объекты общественного питания ГК «Шымбулак»
- разрешение работы с 07:00 до 21:00, только на летних площадках;
- на вынос и доставку – без ограничений по времени.
Банки и другие объекты финансового рынка при наличии 20 и более сотрудников
- обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников (при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима).
ЦОН, отделения АО «Казпочта»
- с ограничением по времени с 09:00 до 18:00, по предварительной записи.
Проведение спортивных мероприятий без зрителей
- обязательное ПЦР-исследование на COVID-19 участников, без информационного сопровождения.
Запрещена деятельность следующих объектов:
- Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры;
- Объекты культуры (репетиция);
- Театры, кинотеатры, концертные залы;
- Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки;
- Городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- Цирк;
- Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД;
- Банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке.
Также запрещено проведение:
- Спортивных мероприятий со зрителями;
- Поминок;
- Зрелищные и массовые мероприятия (конференции, форумы и т.д.), семейные, праздничные, памятные мероприятия с участием больше членов одной семьи (свадьбы, тои, юбилеи, национальные обряды, дни рождения и др.)
Вместе с тем запрещена деятельность бильярдных, компьютерных клубов и боулинг-центров, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта Ashyq.
Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта.