От коронавируса в Казахстане выздоровели более 700 человек за сутки

Казахстан, общество

9:22, 17 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 208 074 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 24 829; - Нур-Султан - 24 768; - Восточно-Казахстанская область - 20 425; - Павлодарская область - 18 011; - Атырауская область - 17 089; - Карагандинская область - 14 956; - Акмолинская область - 13 722; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 11 874; - Западно-Казахстанская область - 11 463; - Алматинская область - 10 552; - Жамбылская область - 5892; - Шымкент - 5643; - Туркестанская область - 4245; - Актюбинская область - 4224; - Мангистауская область - 3991; - Кызылординская область - 3833. Коронавирус в Казахстане Карта распространения