От коронавируса в Казахстане выздоровели более 700 человек за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 208 074 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 24 829;
- Нур-Султан - 24 768;
- Восточно-Казахстанская область - 20 425;
- Павлодарская область - 18 011;
- Атырауская область - 17 089;
- Карагандинская область - 14 956;
- Акмолинская область - 13 722;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 11 874;
- Западно-Казахстанская область - 11 463;
- Алматинская область - 10 552;
- Жамбылская область - 5892;
- Шымкент - 5643;
- Туркестанская область - 4245;
- Актюбинская область - 4224;
- Мангистауская область - 3991;
- Кызылординская область - 3833.
Коронавирус в Казахстане
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