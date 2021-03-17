[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
От коронавируса в Казахстане выздоровели более 700 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 208 074 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 24 829;

- Нур-Султан - 24 768;

- Восточно-Казахстанская область - 20 425;

- Павлодарская область - 18 011;

- Атырауская область - 17 089;

- Карагандинская область - 14 956;

- Акмолинская область - 13 722;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 11 874;

- Западно-Казахстанская область - 11 463;

- Алматинская область - 10 552;

- Жамбылская область - 5892;

- Шымкент - 5643;

- Туркестанская область - 4245;

- Актюбинская область - 4224;

- Мангистауская область - 3991;

- Кызылординская область - 3833.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Китай заявил о готовности активизировать военные обмены и сотрудничество с Монголией
  • Эффект от бега такой же, как от курения марихуаны, - исследование
  • В Узбекистане на чартер "Аэрофлота" по $1200 не пустили 29 человек из-за отсутствия справок


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com