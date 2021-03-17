Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко выросло за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и 193 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 896, летальных случаев - 656, выздоровевших - 45 428.

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