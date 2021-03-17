В Узбекистане празднование Навруза пройдёт на открытых площадках

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане спецкомиссия поручила профильным министерствам и ведомствам принять меры по организации маломасштабных празднований Навруза в махаллях с целью предотвращения скопления людей. Решение об этом было принято на расширенном заседании комиссии 16 марта.

На встрече отмечалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди населения за последние дни несколько увеличилась. По этой причине дано указание проводить торжества на открытых пространствах с учетом погодных условий, то есть в парках, аллеях и стадионах, не собирать слишком много людей во время торжеств и контролировать ношение масок и социальную дистанцию.

В то же время правоохранительным органам поручено поддерживать общественный порядок и принимать меры безопасности во время торжеств. При этом планируется проведение местных праздников на высоком художественном уровне, привлечение эстрадных певцов и артистов театра.

Согласно постановлению Санитарно-эпидемиологической службе поручено организовать полноценную работу ПЦР-лабораторий для раннего выявления коронавируса у населения, а также организацию добровольной вакцинации населения, подверженного риску заражения коронавирусом.