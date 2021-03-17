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  17 марта 2021
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В Узбекистане представлен официальный проект нового алфавита на латинице

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на обсуждение вынесен проект новой версии узбекского алфавита, в котором появится несколько дополнительных букв и звуковых сочетаний.

Проект был разработан Академией наук Узбекистана и включает в себя 28 букв, 1 апостраф, а также букосочетание (ng). Главным изменением стало появление букв «ş» и «ç», которые, согласно проекту, заменят ныне используемые «ш» и «ч». Кроме того, появятся буквы «ŏ» и «ğ», которые станут заменой букв с апострофами «oʻ» и «gʻ».

Обсуждение проекта продлится до 31 марта.

Действующая версия узбекского алфавита существует с 1993 года и состоит из 26 букв – он основан на латинской записи. В 2019 году лингвисты представили обновленный вариант алфавита, разработанный согласно поручению президента от 2018 году. Основные изменения должны были быть связаны с четырьмя проблемными буквами, а также с латинским знаком «С».

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