Впервые в США родился младенец с антителами к коронавирусу

CentralAsia (CA) - В штате Флорида зарегистрирован первый случай рождения ребенка, в крови которого уже были антитела, защищающие от коронавирусной инфекции.



По словам Пола Гилберта, в январе беременная сотрудница системы здравоохранения за три недели до родов получила прививку вакцины Moderna, и медики решили воспользоваться этим случаем, чтобы выяснить, могут ли антитела передаваться от матери к ребенку.



Сразу после рождения они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца антитела, которые могли попасть к нему только от матери, передает ВВС.



Более того, эти антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат, то есть антитела не могли выработаться у нее в крови естественным путем в ходе борьбы организма с коронавирусом.



Врачи надеются, что их открытие послужит поводом для дальнейшего изучения преимуществ материнской вакцинации, которая, как выясняется, может обеспечить новорожденным защиту от коронавируса.