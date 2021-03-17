Европейское агентство лекарственных средств выступило в защиту вакцины AstrаZeneca

CentralAsia (CA) - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выразило уверенность в том, что преимущества дальнейшего применения вакцины от коронавируса AstrаZeneca перевешивают сопряжённые с этим риски, передает Euronews.



В последние дни большинство стран Евросоюза и Норвегия приостановили использование препарата из опасений, что он вызывает у привитых проблемы со свертываемостью крови.



«Когда вы вакцинируете миллионы людей, то после прививки редко, но неизбежно возникают случаи серьёзных заболеваний. И наша роль заключается в оценке этих случаев. Мы должны обеспечивать, чтобы любые предполагаемые нежелательные реакции быстро расследовались. Мы должны определять, реальный ли это побочный эффект от вакцины или это совпадение», - сказала исполнительный директор EMA Эмер Кук.



По данным агентства, в ЕС было использовано 5 млн доз AstraZeneca, В 30 случаях это привело к образованию тромбов. Министр здравоохранения Германии заявил, что её правительство дождётся публикации полного отчета EMA в четверг, прежде чем возобновлять прививки британско-шведским препаратом.



Научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла отмечает, что переговоры между производителями вакцин с властями Евросоюза и отдельных страны проходят в обстановке секретности, и это не позволяет установить ответственность за возможные неудачи.



Брюссель заявляет, что ответственность за любые задержки в кампаниии прививок лежит на национальных органах здравоохранения, а не на общеевропейской программе закупок вакцин.

Между тем, объявлено, что во втором квартале 2021 года в Евросоюз будет доставлено еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech