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  17 марта 2021
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Европейское агентство лекарственных средств выступило в защиту вакцины AstrаZeneca

CentralAsia (CA) -  Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выразило уверенность в том, что преимущества дальнейшего применения вакцины от коронавируса AstrаZeneca перевешивают сопряжённые с этим риски, передает Euronews.

В последние дни большинство стран Евросоюза и Норвегия приостановили использование препарата из опасений, что он вызывает у привитых проблемы со свертываемостью крови.

«Когда вы вакцинируете миллионы людей, то после прививки редко, но неизбежно возникают случаи серьёзных заболеваний. И наша роль заключается в оценке этих случаев. Мы должны обеспечивать, чтобы любые предполагаемые нежелательные реакции быстро расследовались. Мы должны определять, реальный ли это побочный эффект от вакцины или это совпадение», - сказала исполнительный директор EMA Эмер Кук.

По данным агентства, в ЕС было использовано 5 млн доз AstraZeneca, В 30 случаях это привело к образованию тромбов. Министр здравоохранения Германии заявил, что её правительство дождётся публикации полного отчета EMA в четверг, прежде чем возобновлять прививки британско-шведским препаратом.

Научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла отмечает, что переговоры между производителями вакцин с властями Евросоюза и отдельных страны проходят в обстановке секретности, и это не позволяет установить ответственность за возможные неудачи.

Брюссель заявляет, что ответственность за любые задержки в кампаниии прививок лежит на национальных органах здравоохранения, а не на общеевропейской программе закупок вакцин.

Между тем, объявлено, что во втором квартале 2021 года в Евросоюз будет доставлено еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech

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