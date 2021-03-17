Немецкие ученые выяснили, почему COVID-19 приводит к опасным тромбам

CentralAsia (CA) - Многие пациенты с COVID-19, которые проходят лечение, страдают от нарушений в свертываемости крови. Это может привести к осложнениям и часто приводит к летальному исходу. Теперь ученые смогли выяснить, что происходит в организме пациента, пишет немецкий журнал Focus.



По оценкам экспертов, около 20% пациентов с COVID-19 имеют тяжелые нарушения свертываемости крови, следствием которых является венозная тромбоэмболия.



Врачи подозревают, что причиной частого образования тромбов в организме пациентов с COVID-19 является чрезмерная свертываемость крови, гиперкоагуляция, которую они связывают с воспалительной реакцией, возникающей в ходе заболевания коронавирусом.



Как сообщают врачи из университетской больницы в Тюбингене, повышенная активация свертываемости крови у пациентов с коронавирусом обычно начинается через четыре дня после поступления в стационар.



«В анализах крови пациентов интенсивной терапии с тяжелым течением COVID-19 мы увидели образование тромбов. У них это требует меньше времени, а факторы, влияющие на свертывание, активируются сильнее, чем у других стационарных больных», - говорит Тамам Бакчоул, главный врач Института клинической и экспериментальной трансфузионной медицины (IKET) при Университетской клинике Тюбингена.



Как отмечает издание, исследователи приблизились к конкретным идеям терапии для защиты от тромбоэмболии.



«Стандартная терапия лишь с применением таких антикоагулянтов, как ацетилсалициловая кислота, не может препятствовать возникновению этого способствующего образованию тромбов состояния у больных Covid-19», - поясняет эксперт по гемостазу Бакчоул. В научном журнале Blood исследователи пришли к выводу, что вирусы Sars-CoV-2 активируют тромбоциты в крови пациента как минимум косвенным путем.



«Этот косвенный путь проходит через антитела, которые в слишком большом количестве высвобождаются в ходе массивного иммунного ответа на Sars-CoV-2. Они связываются не с коронавирусом, а с тромбоцитами и активируют их», - говорит Бакчоул.



По словам заместителя председателя правления Немецкого фонда сердца Томаса Фойгтлэндера, выводы медиков из Тюбингена могут помочь в том, чтобы лучше и заблаговременно защищать группы риска, например, путем профилактики тромбоза.



«Мы предполагаем, что антитела обладают таким же способом прикрепления к поверхности тромбоцитов, как и к поверхности вирусов Sars-CoV-2», - говорит Бакчоул. Если антитела связываются с тромбоцитами, они вызывают там комплексные изменения, что приводит к клеточной гибели части тромбоцитов (апоптозу). Другая часть тромбоцитов так меняет свою клеточную поверхность, что высвобождаются факторы, способствующие свертыванию крови и тромбозам. «Таким образом, чем сильнее иммунный ответ на Sars-CoV-2, тем выше риск активации тромбоцитов», - сказал Бакчоул.



Медики из Тюбингена надеются, что на основе своих новых выводов они смогут разработать новые методы профилактики тромбозов, особенно у больных коронавирусом, требующих интенсивной терапии, заключает журнал.

