Суд признал запрет на однополые браки в Японии антиконституционным

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CentralAsia (CA) - Окружной суд японского города Саппоро постановил, что существующий в стране запрет на однополые браки является антиконституционным.



Как пишет ТАСС, подобное решение стало первым в судебной практике Японии.



В японском обществе в последние несколько лет активизировалась дискуссия по поводу прав ЛГБТ-сообщества. В ряде японских префектур и округов местные власти уже приняли решение одобрить однополые браки, однако эти разрешения носят символический характер и не имеют формальной силы в виду отсутствия соответствующей законодательной базы на государственном уровне.



В апреле 2017 власти Осаки, третьего по величине города Японии, впервые в стране признали законность усыновления детей однополыми парами.