Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начало работу представительство многофункционального миграционного центра Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы России.

«Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы открыл представительство в Узбекистане. В период пандемии въезд иностранных граждан в страну ограничен, и ряд столичных отраслей столкнулся с нехваткой рабочей силы. Основная задача центра - помощь московским работодателям в поиске потенциальных сотрудников, в том числе, проведение всех необходимых проверок, включая профессиональные навыки, состояние здоровья и разрешение на въезд и работу в России на территории Узбекистана», - говорится в сообщении.

Как отметил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, слова которого приводит пресс-служба, деятельность представительства ММЦ направлена на реализацию утвержденного правительством России алгоритма привлечения в экономику страны иностранных граждан. «Представительством во взаимодействии с уполномоченными ведомствами республики Узбекистан будет осуществляться весь комплекс мероприятий по подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией для работы на важнейших московских проектах: транспорте, строительстве, ЖКХ. Это позволит создать эффективный и контролируемый механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из Узбекистана, что весьма актуально при установленных на период пандемии ограничениях на въезд в Россию», - заявил он.

В функции представительства входит распространение в Узбекистане информации о вакансиях в Москве и информирование московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации, организация онлайн собеседований и оценки профессиональных навыков трудовых мигрантов, проверка возможности въезда на территорию РФ и осуществления трудовой деятельности. Сотрудники представительства также проводят консультирование трудовых мигрантов по вопросам трудоустройства, порядка оформления разрешительных документов на работу, правил пребывания в Москве, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией, контролирует въезд мигрантов в Россию, включая наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19.

По словам Пуртова, Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Как отмечается в сообщении, из порядка 460 тыс. ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана. По состоянию на конец февраля 2021 года в Москве находились свыше 200 тыс. граждан этой страны, 90% из которых - трудовые мигранты. Свыше 40% трудовых мигрантов из Узбекистана работают на строительных объектах Москвы, около 15% задействованы в сфере ЖКХ, около 10% - на производственных и торговых объектах столицы.

«Пандемия показала, что ниши, которые на столичном рынке труда занимают по большей части мигранты, в частности, на стройке и в ЖКХ, остаются невостребованными москвичами и представителями других регионов. В связи с этим Москва намерена и дальше привлекать иностранных рабочих в эти отрасли и создавать эффективные механизмы взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами. Создание представительств в безвизовых странах, из которых в Москву приезжает основное количество трудовых мигрантов, будет продолжено», - подчеркнул Пуртов.

В церемонии открытия представительства ММЦ приняли участие советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухидтинов.