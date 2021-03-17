В Монголии за сутки выявили 130 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки 130 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 16 800 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что 130 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора

По состоянию на 17 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4340 человек (+130), лечение проходят 1133 пациентов, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 8 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения