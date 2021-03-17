Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты из-за Меган Маркл

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства, если на них будет баллотироваться супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл.



В эксклюзивном интервью Fox News Трампа попросили оценить сообщения о том, что Меган Маркл может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.



«Я надеюсь, что это произойдет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться», - сказал Трамп.



Ранее бывший президент не подтвердил, планирует ли он снова баллотироваться в 2024 году.



В интервью Трамп подчеркнул, что он не является «поклонником» Маркл.



«Я знаю королеву (Елизавета II). Я встречался с ней, и я думаю, что королева - потрясающая личность, и я не поклонник Меган», - сказал он.

