За сутки в Узбекистане выявили 115 новых случаев коронавируса
- Узбекистан, общество
- 11:25, 17 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 16 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80858 (+115).
По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+1), Бухарской (+2), Самаркандской (+2) и Ташкентской областях (+18), а также в городе Ташкенте (+92).
Всего выздоровели 79450 (+79) человек, показатель выздоровления составил 99%.
Из 786 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.
Днём ранее в стране было выявлено 65 новых случаев коронавируса.