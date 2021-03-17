[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявили 115 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 16 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80858 (+115).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+1), Бухарской (+2), Самаркандской (+2) и Ташкентской областях (+18), а также в городе Ташкенте (+92).

Всего выздоровели 79450 (+79) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 786 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 65 новых случаев коронавируса.

Новости по теме:

print
  • В Ташкенте усилят карантинные требования для такси
  • В Монголии за сутки коронавирус выявили у 127 человек
  • В госшколах Монголии будут улучшены санитарно-технические средства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com