За сутки в Узбекистане выявили 115 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 16 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80858 (+115).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+1), Бухарской (+2), Самаркандской (+2) и Ташкентской областях (+18), а также в городе Ташкенте (+92).

Всего выздоровели 79450 (+79) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 786 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 65 новых случаев коронавируса.



