Индийские СМИ призвали к переоценке отношений с Россией

// ariananews.af

CentralAsia (CA) - Международная встреча по урегулированию в Афганистане, которая пройдет 18 марта в Москве в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан), послужила причиной скандала, пишет «КоммерсантЪ».



После того как на консультации не была приглашена Индия, имеющая стратегические интересы в Афганистане, ведущие индийские СМИ призвали к переоценке отношений с Россией, имеющих статус «привилегированного стратегического партнерства». В свою очередь, США инициировали участие Индии в другом форуме по Афганистану — намеченной на 27 марта конференции в Стамбуле. Проамериканское лобби в Дели призывает подвести черту под традиционными отношениями с Москвой и сделать ставку на США.



Афганское урегулирование станет одной из главных международных новостей ближайших недель. Вначале 18 марта в Москве пройдут консультации в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан). А 27 марта в Стамбуле по инициативе Вашингтона под эгидой ООН пройдет конференция по Афганистану, в которой примут участие Россия, США, Индия, Китай и Пакистан.



Организаторы московской конференции называют главной задачей создание условий для активизации межафганских мирных переговоров в Дохе. Москва и Вашингтон декларируют стремление не конкурировать, а выступать с общих позиций по афганскому урегулированию.

Афганское направление стало одним из приоритетных во внешней политике Индии, которая пытается не допустить смены действующей власти в Кабуле на некое переходное правительство и реализации сценария возвращения к власти талибов, контролируемых Пакистаном.



В связи с этим Дели оказывает правительству президента Ашрафа Гани внушительную помощь, отмечает издание.



С 2001 года Дели выделил более $3 млрд на реконструкцию, восстановление и экономическое развитие Афганистана. Совместные проекты включают, в частности, строительство 218-километровой дороги от приграничного с Ираном города Заранджа до города Деларам на юге Афганистана, двух плотин: одной для выработки электроэнергии и орошения, другой — для обеспечения питьевой водой Кабула. Индия также оказывает Афганистану гуманитарную помощь и содействует укреплению национальных сил безопасности.



«В Москве пройдет “мирная конференция” по Афганистану, от участия в которой Индия была отстранена ее “другом на все времена” — Россией. По-видимому, это было сделано по настоянию Пакистана и его “железного брата” Китая», - отмечает газета Thе Daily Guardian, обращая внимание на то, что среди почетных гостей оказался «даже Катар», но нет Индии.



Другое ведущее издание — The Print, публикующее материал под заголовком «Индия и Россия менее полезны друг другу: разногласия будут только расти», отмечает: «Разногласия между Индией и Россией по геополитическим вопросам только возрастут, и Афганистан — лишь один из многих таких вопросов».



Как сообщило российское посольство в Индии, Индия не была приглашена в Москву из-за позиции Китая и Пакистана. «Диалог между Россией и Индией всегда был очень тесным и дальновидным по всем глобальным и региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане», - говорится в сообщении российской дипмиссии. В заявлении отмечается, что в будущем Индия сможет «быть еще более глубоко вовлечена» в афганское урегулирование.



В связи с этим индийские СМИ задаются вопросом, почему «более глубокое вовлечение» необходимо откладывать на будущее. А газета The Indian Express, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщает, что Россия также возражала против участия Индии в конференции в Стамбуле, на чем настояли США.



Многие в индийских СМИ и экспертном сообществе восприняли отсутствие приглашения Дели на московские консультации по Афганистану как дипломатическую катастрофу. Это воистину королевский подарок проамериканскому лобби в Дели, которое призывает подвести черту под традиционными отношениями с Москвой и сделать ставку на США», - заявил независимый индийский эксперт Винай Шукла.



Причины отсутствия Дели на московских консультациях пояснил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.



«“Расширенная тройка” в составе России, США, Китая и Пакистана была создана на основе критериев влияния всех ее участников на обе конфликтующие стороны в Афганистане. Индия же имеет влияние только на одну из сторон — и по этому критерию она не была приглашена на консультации в Москву. В будущем, когда мирный процесс и переговоры будут конструктивно продолжены, можно будет — и “расширенная тройка” об этом уже не раз заявляла — приступить к расширению состава за счет крупных доноров. Тогда присоединение Индии будет, конечно же, приветствоваться», - сказал Кабулов.



«Одним из итогов московских консультаций по Афганистану станет укрепление американо-индийских отношений, неизбежное в связи с нежеланием российских организаторов приглашать Дели. При этом остается неясным, какие политические преференции может получить Россия», - пояснил «Ъ» директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.



«Нынешняя линия Москвы в отношении Афганистана вызывает все более негативную реакцию со стороны правительства в Кабуле, учитывая, что идея замены нынешнего законного правительства Ашрафа Гани неконституционным “временным переходным правительством” воспринимается как попытка фактического государственного переворота», - говорит политолог.



«Правительство Афганистана принимает участие в предстоящих консультациях для галочки, чтобы избежать откровенного демарша, - убежден Андрей Серенко. — При этом не нужно питать иллюзий относительно того, что экс-президент Хамид Карзай и несколько ветеранов афганской политики, которые будут участвовать во встрече в Москве, представляют все афганское обществе и, тем более, способны обеспечить его единство».



Что касается представителей отдельных этнополитических кланов — узбекского, хазарейского, таджикского, которые также приглашены на московские консультации, то они, по словам Андрея Серенко, «способны имитировать некое подобие единодушия лишь в чужих столицах».