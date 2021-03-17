Разведка США обвинила Россию в «очернении» Байдена на президентских выборах

CentralAsia (CA) - Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию о Джо Байдене на прошлогодних выборах, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.



Согласно отчету, распоряжение о ведении кампании по дискредитации Байдена отдал президент Путин.



«Российские официальные лица, а также третьи лица, действующие в интересах Кремля, целенаправленно работали над тем, чтобы изменить американское общественное мнение», - говорится в документе.



В докладе также упоминаются Иран и Китай, но при этом подчеркивается, что ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетени или внести изменения в результаты.

В свою очередь, в посольстве России в США посчитали выводы Вашингтона безосновательными.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности», - говорится в комментарии посольства. Оно утверждает, что Вашингтон не приводит фактов и доказательств.

Как сообщил CNN, США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе. Если это произойдет, то это будут уже вторые санкции США против России в марте — в начале месяца Вашингтон ввел ограничения по делу Алексея Навального.



Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Главным соперником президента Дональда Трампа был Джо Байден из Демократической партии. В результате голосования президентом Соединенных штатов был избран Джо Байден.



Инаугурация Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года. Одновременно к присяге была приведена вице-президент Камала Харрис. Впервые церемония вступления в должность президента США состоялась на фоне продолжающейся в мире пандемии COVID-19.