В Душанбе обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Турцией

CentralAsia (TJ) - В Душанбе вновь назначенный посол Туреции Эмре Зеки Карагёль вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Таджикистана Хусраву Нозири, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Турцией.



Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства страны пожелал новому послу Турции успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.



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