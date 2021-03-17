[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Турцией

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе вновь назначенный посол Туреции Эмре Зеки Карагёль вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Таджикистана Хусраву Нозири, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Турцией.

Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства страны пожелал новому послу Турции успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Volkswagen сократит до 5 тыс. сотрудников в Германии
  • Суд признал запрет на однополые браки в Японии антиконституционным
  • 145 граждан Монголии вернулись на родину из разных стран транзитным рейсом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com