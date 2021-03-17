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  17 марта 2021
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В Туркменистане вводят новые номера для вызова экстренной помощи

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил опробовать использование единых номеров 112 или 911 для вызова экстренных оперативных служб вместо 03 используемого в настоящее время в Туркменистане.

На совещании, посвящённом строительству нового административного центра Ахалского велаята, президент Туркменистана подчеркнул, что услуги службы скорой медицинской помощи в стране должны соответствовать современным требованиям.

«А управление поступающими вызовами и их исполнением должны осуществляться в цифровом формате», – добавил Бердымухамедов.

По словам главы государства, использование номеров 112 или 911 даст возможность определять местонахождение нуждающегося в помощи, а медучреждение при его госпитализации – получит доступ к медицинской карте больного, тем самым повысится эффективность скорой медицинской помощи, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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